LeCalendrier.fr utilise intensément JavaScript ! Veuillez réactiver JavaScript ou télécharger un navigateur supportant JavaScript. Sans ça, votre navigation sur ce site sera fortement dégradée ! Vous pouvez ignorer cet avertissement mais il s'affichera à chaque fois que vous visiterez notre site et tous les sites utilisant cette technologie.

Depuis 2009, LeCalendrier vous propose de consulter les calendriers de n'importe quelle année. Découvrez le calendrier 2020, le calendrier 2021 et le calendrier 2022 qui proposent également les vacances scolaires pour la France métropolitaine. Imprimez ou consultez nos calendriers en ligne.

Nous mettons également à votre disposition de nombreux outils pour, par-exemple, trouver votre jour de naissance, calculer le nombre de jours entre deux dates ou d'autres calendriers comme le calendrier solaire, le calendrier lunaire et bien plus !